Širi se video u kojem Joško Gvardiol tvrdi da ima curu, o svemu se i on oglasio pa sve zbunio: "Nadam se da se vi šalite"

Joško Gvardiol iznenadio je obožavatelje, točnije obožavateljice, izjavom da ima djevojku, no sada tvrdi kako u spornom videu nije bio on.

Naš nogometni reprezentativac Joško Gvardiol postao je miljenik žena nakon Svjetskog prvenstva u Katru, a sada se našao u središtu pažnje zbog videa koji je osvanuo na društvenim mrežama, a u kojem progovara o svom ljubavnom životu i statusu.

21-godišnji Joško pojavio se u videu koji se širi TikTokom i YouTubeom, točnije snimka videopoziva s Kristijanom Jakićem i još dvojicom prijatelja.

"E, ljudi, a da ja nama zovem jednu djevojku ovdje, a?" pitao je jedan od njih, na što mu je drugi odgovorio: "Ja sam oženjen, ono, vi ćete pričat s njom."

A potom se oglasio i Joško i svojim komentarom iznenadio ostale.

"Ja, ja isto imam curu", rekao je on, na što su njegovi prijatelji reagirali s "ozbiljno" i "opa".

O svemu se oglasio i Joško te je prokomentirao ogromni interes koji je video izazvao, a sad tvrdi da u videu uopće nije on.

"Pa, ja se nadam da se vi šalite s ovom porukom... Naravno da nisam. I zašto se toliko zamarate oko toga imam li curu ili ne? Jasno mi je sve, ali nisam ja. Evo, nisam ni znao iskreno o čemu je riječ", izjavio je za Jutarnji list.

No na YouTubeu i dalje stoji stream naslovljen "PUBG w/nugato & gvardiol & jaka" s nadimcima igrača s igračima čiji su nadimci "Jole_Hemingway", "jakic97" i "Nugato, a koji je objavio igrač nadimka Wondery. Na istom kanalu postoji videozapis u kojem se pojavljuju Chesa i navodno Joško. U tom se videozapisu može vidjeti da sjedi na istoj stolici i u istoj prostoriji kao i u videozapisu u kojem navodno otkriva da ima djevojku i tvrdi da to nije on.

