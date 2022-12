John Travolta shrvan zbog smrti kolegice, bili su zaljubljeni, ali nisu mogli biti u vezi: "Volim te, znam da ćemo se vidjeti opet"

John Travolta na svojem profilu na Instagramu oprostio se od glumice Kirstie Alley, koja je preminula u 72. godini.

Smrt glumice Kirstie Alley posebno je rastužila njezinu kolegu Johna Travoltu, s kojim je glumila u filmovima "Gle tko to govori".

Travolta se od Alley oprostio dirljivom porukom na Instagramu.

"S Kirstie sam imao jednu od najposebnijih veza. Volim te, Kirstie. Znam da ćemo se vidjeti opet", napisao je glumac.

Kirstie i John priznali su da su se zaljubili jedno u drugo kada su zajedno snimali, no tvrdili su da se nikada nisu upustili u vezu jer su oboje u to vrijeme bili u braku, ona s glumcem Parkerom Stevensonom, a on s glumicom Kelly Preston.

"Mislim da sam poljubila Travoltu. Zamalo sam pobjegla i udala se za njega. Voljela sam ga i još ga volim. Da nisam bila udana, sigurno bih se udala za njega", kazala je Alley u jednom intervjuu.

Johna je nazvala i ljubavi svojeg života, a detalje njihove veze iznijela je i u podcastu The Dan Wootton Interview u rujnu 2018.

"John bi se složio da su ti osjećaji bili obostrani. Nismo se upustili u vezu i to je jedna od najtežih stvari koje sam ikada napravila jer sam bila ludo zaljubljena u njega. Bilo nam je zabavno zajedno, ali nismo imali seksualnu vezu jer nisam htjela varati supruga. No mislim da je ovo još gore jer sam dopustila sebi da se zaljubim u njega i ostala sam zaljubljena još dugo vremena", ispričala je glumica.

Prisjetila se i kako joj se jednom prilikom zbog toga suprotstavila Travoltina supruga.

"Kelly mi je prišla i pitala me zašto flertam s njezinim suprugom. I tada sam to odlučila privesti kraju", priznala je Kirstie, koja je, poput Travolte, bila članica kontroverzne scijentološke crkve.

Podsjetimo, Kirstie Alley preminula je u dobi od 71 godine nakon kratke borbe s rakom, a tužnu vijest objavila su na Instagramu njezina djeca.

"S tugom vas obavještavamo da je naša nevjerojatna, hrabra i voljena majka umrla nakon borbe s rakom, koji je tek nedavno otkriven", objavila su njezina djeca William True Stevenson i Lillie Price Stevenson.

"Umrla je okružena članovima najuže obitelji. Ustrajno se borila protiv bolesti. Koliko god je bila nevjerojatna na filmskom platnu i na ekranu, bila je još nevjerojatnija majka i baka", stoji u objavi obitelji.

Izrazili su zahvalnost osoblju bolnice Moffitt Cancer Center i svima ostalima koji su bili uz njihovu majku.

"Želja i strast naše majke za životom, njezina vječna radost stvaranja bili su bez premca i nadahnuli su nas da živimo život punim plućima baš kao što je to činila ona. Hvala vam na ljubavi i molitvama i molimo vas da u ovom teškom trenutku poštujete našu privatnost", zamolili su članovi obitelji u objavi.

Alley se proslavila u popularnoj TV seriji "Kafić uzdravlje", u kojoj je od 1987. glumila lik Rebecce Howe.

Godine 1991. dobila je Zlatni globus za najbolju glumicu i Emmy za glavnu glumicu, a drugu nagradu Emmy dobila je 1994. za ulogu Sally Goodson u filmu "Davidova majka". Značajne uloge ostvarila je i u filmovima "Star Trek II: Khanov bijes" i kultnom filmu "Crkni ljepotice".

