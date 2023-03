Bivša misica iznenada preminula na imanju slavnog nogometaša, tragičnu vijest potvrdila je njezina prijateljica

Jessica Whalley preminula je u konjušnici Michaela Owena, u kojoj je radila kao voditeljica transporta.

Bivša kraljica ljepote i misica Jessica Whalley preminula je nakon pada s konja u konjušnici bivšeg nogometaša Michaela Owena u Velikoj Britaniji, a tužnu je vijest potvrdila njezina prijateljica.

25-godišnjoj Jessici liječnici više nisu mogli pomoći nakon što se srušila u Manor House Stablesu u blizini Malpasa u Cheshireu, gdje je radila kao voditeljica transporta i gdje je proglašena mrtvom na mjestu događaja. Njezina prijateljica Allison Samuel za The Sun je potvrdila tu vijest i otkrila kako je tragično preminula samo nekoliko dana prije svojeg 26. rođendana.

Allison, koja je radila s njom, tvrdi da je Jessica preminula nakon što je pala s konja, ali drugi svjedoci iz staje u kojoj se sve odigralo to su zanijekali te izjavili za Daily Mail da bi bilo prerano reći da je to bio incident, a ne nesreća.

"Jednostavno ne mogu vjerovati, jako smo je voljeli. Bila je tako ljupka djevojka koja je stvarno uživala u svom poslu. Bila je popularna, svima se sviđala i bila je ljupka mlada žena. Ovo je tako neočekivano, bila je tako fit i zdrava. A i lijepa, mogla je biti model. To je takva tragedija, ove subote bi joj bio 26. rođendan. Rečeno nam je da je to bilo vrlo iznenada i da je pala s konja, tako da je to bio užasan šok", izjavila je Alisson.

Iz konjušnice su odbili dati komentar za Daily Mail, no izvori su otkrili da su Owen i njegovo osoblje bili u suzama i šoku nakon tužnog događaja.

"Tako sam tužna vidjeti Michaela Owena i sve njegovo osoblje u suzama nakon takvog šoka za njih. Bila je tako mlada, bez zdravstvenih problema", napisala je jedna od svjedokinja Jessica Mair.

Glasnogovornik mrtvozorničkog ureda iz Cheshirea potvrdio je jutros za novine da je smrtni slučaj prijavljen njegovu uredu, ali da je istraga još u tijeku.

U emotivnoj počasti na Facebooku jedan od Jessicinih prijatelja, džokej Zander Voy, podijelio je posljednju sliku bivše kraljice ljepote kako uživa u čaši vina samo tri dana prije tragedije.

"Srceparajuće je čuti da je Jess danas izgubila život u dobi od 25 godina. Jahala je i radila ono što je voljela. Proveli smo toliko lijepih vremena radeći u Dubaiju. Neka počiva u miru", napisao je Zander na Facebooku.

Iz policije su rekli da se Jessicina smrt ne tretira kao sumnjiva i da su njezini najbliži rođaci obaviješteni.

"S dubokom tugom moramo objaviti da je vrlo cijenjena članica našeg tima preminula na poslu. Obitelj je obaviještena te obitelj i tim u Manor Houseu traže privatnost u ovim trenucima", stoji u službenom priopćenju iz konjušnice u kojoj trenira i Michaelova kćer Gemma Owen.

Jessica je radila kao voditeljica transporta u Manor House Stablesu, a također je radila i za šeika Hamdana bin Rashida Al Maktouma, zamjenika vladara Dubaija, koji inače posjeduje čistokrvne konje u konjušnicama po cijelom svijetu.

Usto je bila i bivša kraljica ljepote, a 2019. godine predstavljala je Veliku Britaniju na izboru za Miss Universe Turzima, koji se održavao u Bejrutu.

