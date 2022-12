Rozga održala koncert karijere u rasprodanoj zagrebačkoj Areni: S pozornice je prvo čestitala Vatrenima, a onda je uslijedio spektakl!

Domaća i regionalna publika sinoć je u zagrebačkoj Areni, ispunjenoj do posljednjega mjesta, svjedočila koncertu karijere jedne od najvećih zvijezda ovih prostora, Jelene Rozge.

Uz senzacionalan light show i prve taktove pjesme "Ne tiče me se" Jelena Rozga je sinoć u rasprodanoj zagrebačkoj Areni započela koncert kojim je otvorila toliko očekivanu regionalnu turneju simboličnog naziva "Minut srca mog".



Obožavatelji pjevačice, pristigli iz cijele regije, Jelenu su dočekali glasnim ovacijama. Nakon što je čestitala našim Vatrenima na fenomenalnom uspjehu na Svjetskom nogometnom prvenstvu, Rozga je još jednom potvrdila da pripada uskom krugu najvećih zvijezda na ovim prostorima. Na koncertu godine, za koji se tjednima tražila ulaznica više, redao se hit za hitom. "Nirvana", "Bižuterija", "Tko me zove", "Opijum", "Suze biserne", "Dani su bez broja", "Cirkus", "Moje proljeće", "Razmažena" - samo su dio repertoara koji je pjevačica sinoć podijelila sa svojom publikom. U jednom trenutku na pozornici joj se pridružio Matija Cvek s kojim je, na oduševljenje publike, izvela "Zar je ljubav spala na to".



Posebno live audio iskustvo pratio je i pomno osmišljeni scenski spektakl za čiju je realizaciju zaslužan Miloš Šarović. Za atraktivnu koreografiju pobrinuo se Žiga Sotlar, jedan od najboljih koreografa u Europi, a za impresivne kostime Jelene i plesača bio je zadužen poznati modni duo eNVy room.



Ni nakon više od dva sata druženja i Jeleninog povratka na bis, nitko nije želio da čarolija prestane. Bili su to trenuci za koje vjerujemo da će i Jeleni i njezinoj publici još dugo ostati u sjećanju.



"Previše sam uzbuđena i emotivna da bih se sad poimenice sjetila svih onih koji su mi pomogli pretvoriti san u javu, bojim se da ću nekoga izostaviti. Oni svi znaju na koga mislim i koliko ih volim. Naravno, sretna sam što je sve prošlo baš onako kako smo planirali, ali još sam sretnija što sam uspjela i uživati, opustiti se... Pri tome, naravno, mogu najviše zahvaliti svojoj publici, a zna se da je moja publika najbolja na svijetu. Teško se od njih rastati i sigurna sam da ću, od istog onog trenutka kad mi se ova bura emocija slegne, početi nestrpljivo odbrojavati minute do novog susreta", rekla je Jelena nakon koncerta za bravo!.



Mnogi su joj poželjeli odmah po silasku s pozornice čestitati na vrhunskom koncertu.



Zagreb je bio prva stanica Rozgine velike turneje "Minut srca mog" u sklopu koje će nastupiti i u Splitu, 11. veljače sljedeće godine.

