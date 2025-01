Holivudska diva objavila prizore agonije u Los Angelesu: ''Moja obitelj je dobro, ali moj dom...''

Jamie Lee Curtis o požarima u Kaliforniji progovorila na Instagramu, brine se za moj dom.

Kaliforniju su zahvatili strašni požari koji pustoše sve pred sobom. Situaciju iz minute u minutu pratite OVDJE. Vatrena stihija iz domova je otjerala više od 30 tisuća ljudi, a među kojima su bile i brojne poznate osobe iz Hollywooda.

Na društvenim mrežama brojni šalju poruke podrške, ali i dijele svoj strah jer su i njihove kuće u opasnosti.

Među njimaa je i Jamie Lee Curtis.

''Moja zajednica, a možda i moj dom, gori. Moja obitelj je sigurna. Mnogi će moji prijatelji izgubiti svoje domove. I mnoge druge zajednice. Toliko je proturječnih izvješća. Uz svu tehnologiju čini se da ima vrlo malo informacija. MOLIM VAS OBJAVITE ČINJENICE! POMOĆI ĆE ONIMA KOJI SE PITAJU! Situacija je zastrašujuća i zahvalna sam vatrogascima i svim dobrim Samaritancima koji pomažu ljudima da se udalje od požara. Susjedi su se pobrinuli za susjede. SVI sve uzimamo zdravo za gotovo jer svi živimo svoje živote, ali kada to pogodi vašu zajednicu, to je posebno šokantno. Život po životnim uvjetima. Ako je ikada bilo potrebe za korištenjem izraza MOJA RUKA U TVOJOJ, to je upravo sada. Pazite jedno na drugo. Sklonite se s puta i pustite vatrogasce da rade svoj posao. Molite ako vjerujete u to, a čak i ako ne vjerujete, molite za one koji vjeruju'', napisala je uz fotografiju goruće kuće.

Osim nje, oglasili su se još i Paris Hilton, Vanessa Hudgens, Hailey Bieber, Billie Eilish, Zoe Saldana, Kaley Cuoco, Sarah Michelle Gellar, a njihove objave pogledajte OVDJE.

Djeca poznatog bubnjara i partnera Kourtney Kardashian Travisa Barkera, Alabama i Landon Barker, morali su napustiti svoj dom.

Paparazzi su uhvatili i šokiranog Bena Afflecka koji nije stigao do svog imanja, fotografije pogledajte OVDJE.

Iz Kalifornije se javio i splitski fotograf koji tamo živi, više pročitajte OVDJE.,

