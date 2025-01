Glumačka zvijezda objavila video stravičnog požara koji guta sve pred sobom: ''Nema više kuća u našoj ulici''

Kalifornijski vatrogasci bore se s velikim požarom koji je dosad progutao oko 500 hektara područja Pacific Palisades, a konstantni udari vjetra koji nerijetko dosežu 160 km/h otežavaju vatrogascima gašenje.

Više od 30 tisuća ljudi moralo je biti evakuirano iz svojih domova, a čak 10 tisuća kuća trenutačno je na udaru stihije čiji se uzrok još ne zna.

Među evakuiranima je i glumac James Woods, koji je na svojem profilu na platformi X objavio video koji je snimio prijatelj njegova susjeda tijekom bijega.

Glumac iz filmova "Salvador" i "Duhovi Mississippija" te serije "Shark" kasnije je objavio fotografiju vatrene stihije, koja se približila njegovoj nedavno obnovljenoj kući.

"Hvala svim divnim ljudima koji su nam se obratili zbog zabrinutosti. Samo vas obavještavamo da smo se uspješno evakuirali. U ovom trenutku ne znam stoji li naš dom još uvijek, ali, nažalost, kuće u našoj maloj ulici nisu", napisao je Woods, dok je u drugoj objavi dodao: "Renovirali smo dom nakon COVID-a i upravo završili prošli mjesec. Reći ću ovo svim dragim ljudima koji nam nude brigu i ljubav. Ne postoji posjed tako neprocjenjiv kao prijatelji i dobri susjedi tijekom tragedije. Ne mogu vjerovati u kakvim blagoslovima uživamo i ponizno sam zahvalan."

To all the wonderful people who’ve reached out to us, thank you for being so concerned. Just letting you know that we were able to evacuate successfully. I do not know at this moment if our home is still standing, but sadly houses on our little street are not. pic.twitter.com/xZjvsIg6Fg