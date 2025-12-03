Prekrasna Hrvatica pokazala blagdansku idilu u svom domu, pažnju je ukrala njezina kćerkica

Iva Jerković unijela je blagdanski sjaj u svoj dom, a prizor je podijelila na Instagramu.

Bivša manekenka i televizijska voditeljica Iva Jerković na svom je Instagram Storyju podijelila čarobne blagdanske trenutke iz svog doma.

Početak prosinca iskoristila je za ukrašavanje božićnog drvca, a prostor je već sada ispunjen toplinom, lampicama i blagdanskim ugođajem.

Pogledaji ovo Celebrity Martina Tomčić u izdanju dostojnom Hollywooda pokupila sve najljepše komplimente

No, osim dekoracija, posebnu je pažnju privukla i mala pomoćnica koja se našla u kadru – riječ je o Ivinoj kćerkici Rini Ami. Preslatka djevojčica s osmijehom je pozirala uz mamu, a zajednički trenutak rastopio je srca njezinih pratitelja.

Iva Jerković na Instagramu Foto: Instagram

inače, Iva je u sretnoj vezi s partnerom Josipom Antićem. Godinama se šuškalo da su Iva i Josip u vezi, ali ona je sve uvijek negirala. Kad je objavljeno da je trudna, priznala je da je otac djeteta Antić. Posebnom prilikom ga je i pokazala na društvenim mrežama, a fotke pogledajte OVDJE.

Iva Jerković - 6 Foto: Instagram

Galerija 4 4 4 4 4

U lipnju je Iva imala rođendan. Iznenadit će vas koliko je godina jer se od mladosti nimalo nije promijenila! O tome smo pisali OVDJE.

Iva Jerković - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Provokativni proreza na neobičnom mjestu bili su pravi mamac za poglede!

Kako je naša manekenka izgledala nekada, pogledajte OVDJE.

Iva Jerković - 3 Foto: Robert Anic/Pixsell

A kako izgleda njezina mama pogledajte OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Sjećate se repera iz Supertalenta? Uspoređivali su ga s Baby Lasagnom, a sad se vraća na Doru

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Dekolte godine: Pokazala zašto je zovu seks bombom 21. stoljeća!

Pogledaji ovo Celebrity Veliko slavlje naše olimpijke nakon udaje, suprug joj uputio emotivnu poruku