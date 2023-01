Naš poznati plesač o pitanju s kojim se često susretao: ''Da sam dobio kunu svaki put kad me netko to pitao, bio bih milijunaš!''

Mario Ožbolt uskoro se vraća na male ekrane, i to u ulozi plesnog mentora u showu "Ples sa zvijezdama".

Mario Ožbolt i ove će godine zaplesati u showu "Ples sa zvijezdama", a talentirani mentor iza sebe ima niz plesnih dostignuća, pa je tako tri godine zaredom bio državni prvak u kombinaciji standardnih i latinskoameričkih plesova.

Predstavljao je Hrvatsku na brojnim svjetskim i europskim prvenstvima te je bio u top 20 parova na svijetu u kombinaciji standardnih i latinskoameričkih plesova. Često nastupa i na raznim humanitarnim događanjima te u televizijskim emisijama, pa su ga gledatelji mogli vidjeti u ''Tvoje lice zvuči poznato'' i u prethodnim dvjema sezonama ''Plesa sa zvijezdama''. Plesna partnerica 2019. godine bila mu je glumica Ana Vučak Veljača, a u prošlogodišnjoj je sezoni plesao s pjevačicom Albinom.

I on i Albina na kraju su priznali kako se među njima nije dogodila plesačka kemija, a otkrio nam je kako danas gleda na tu situaciju i jesu li ipak ostali u kontaktu.

"Ah, ta kemija, da sam dobio kunu svaki put kad me netko pitao 'Kak to da niste kliknuli?', bio bih milijunaš. Svaka sezona ima svojih dobrih i onih malo manje dobrih trenutaka koji nas grade i uče da budemo još bolji mentori. Posljednju sezonu nismo uspjeli izvući kemiju koju su gledatelji očekivali, ali mogu reći da smo pokazali velik napredak svaku emisiju i ponudili publici dobar ples. Nakon sezone su nam se putevi razdvojili, ali to ne znači da u budućnosti ne postoji neka moguća poslovna suradnja. Ja sam uvijek za čagu! Pamtim samo lijepe trenutke jer to je ono što me gura naprijed u nove pobjede", zaključio je Mario.



A kakvu si partnericu u ovoj sezoni priželjkujete?

"Ove sezone očekujem partnericu koja će mi vjerovati kao mentoru jer mislim da je to najbitniji faktor u ovom showu. Isto tako, volio bih i da privatno budemo dobri prijatelji pa da sve nekako prođe opušteno i zabavno uz, naravno, puno rada i discipline. Nadam se da voli i kavu popiti da možemo zajedno filozofirati o koreografijama i idejama", poželio je Mario.



Mario nam je otkrio i što smatra svojom glavnom prednošću u showu te što očekuje od ove sezone.

"Ne smatram da imam nekih prednosti nad ostalim mentorima. Ako ih i ima, neka to ostali procijene. Očekivanja sam ostavio sa strane jer mi se dosta puta dogodilo da su se stvari drugačije posložile pa sam se odlučio ove sezone malo više opustiti i ne zamarati se time. Jedino mogu priznati da ove sezone imam neki dobar osjećaj, taj me osjećaj još nije prevario", izjavio je Mario.



Da nije plesač, čime bi se Mario bavio u životu?

"Da nisam plesač, vjerojatno bih bio u nekom drugom sportu. Borilačke vještine, nogomet, ma bilo što samo da je nešto u pokretu jer postanem nervozan kad je nešto monotono", priznao je.

I za kraj, što bi poručio gledateljima koji će ga pratiti i navijati za njega?

"Neka budu tu kad nam bude teško sa svojim glasovima i obećavam da ih nećemo razočarati. A najjaču ekipu koja nas je podržala svojim glasovima iz prošle sezone vodim na neku klopu. Da ne biste mislili da sam zaboravio. Ušuškajte se uskoro ispred telke i plešite zajedno s nama. Život je ljepši uz malo mrdanja guzom na mjuzu", poručio je Mario.

