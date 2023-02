Naša lijepa plesačica otkrila kako je izgledao njezin dan iz snova i što je suprug rekao na veliku novost!

Plesna mentorica Helena Naletilić veseli se ponovnom sudjelovanju u showu Ples sa zvijezdama, koji se uskoro vraća na male ekrane.

Helena Naletilić višestruka je državna prvakinja u latinoameričkim, standardnim i kombinaciji deset plesova, a u uspješnoj se plesačkoj karijeri natjecala s plesnim partnerom Mariom Ožboltom te ostvarila mnoge pobjede na međunarodnim i domaćim turnirima. Jedan od najvećih uspjeha bio joj je ulazak u 20 najboljih parova na svjetskoj rang-ljestvici u kombinaciji deset plesova.

Pogledaj i ovo Vraća se nakon 4 godine Naša lijepa plesačica pohvalila se s dvije očite promjene, a otkrila je i po čemu pamti Marka Grubnića!

Helena danas uspješno podučava mlade plesne parove, djecu i bavi se vođenjem plesnih i sportskih rekreacija te individualnih poduka za sportske parove i mladence.

Unatoč brojim gostovanjima na nastupima, televizijskim emisijama i sudjelovanjima u animacijama, veseli se ponovnom sudjelovanju u showu Ples sa zvijezdama, u kojem je prošle godine bila mentorica Matije Lovreca.

Matija nam je u jednom razgovoru priznao kako mu je ona bila najveća podrška, e evo po čemu je on njoj najviše ostao u sjećanju.

"Kao što sam ja njemu ostala u sjećanju kao najveća podrška, tako je i on meni, uz, naravno, moje najbliže. I ove godine me bodri i sretan je što sudjelujem u showu. Izvrsno smo funkcionirali kao plesni partneri, imali smo uzajamno povjerenje i poštovanje, što smatram možda i najbitnijim u cijelom procesu. Iznimno mi je drago što smo i dalje u kontaktu i što mi je on bio prvi plesni partner u ovom showu", priznala je Helena.



Nova sezona uskoro počinje, a Helena nam je otkrila što očekuje i čemu se nada u njoj.

"Ove godine očekujem puno kvalitetnog plesa, treninga, pozitivne energije i smijeha. Nadam se da ćemo partner i ja zajedno uživati u nastupima i savladavanju novih plesnih vještina", izjavila je.



A kakvog si partnera priželjkuje?

"Priželjkujem partnera koji voli raditi i trenirati, i naravno, nekoga s kim će biti zabavno i opušteno na treninzima!" poželjela je Helena.



Helena je u međuvremenu postala gospođa Naletilić. Kako je izgledao njezin svadbeni dan i koji joj je bio prvi ples?

"Vjenčanje je bilo prekrasno, sigurno jedan od nama najsretnijih i najljepših dana. Svi naši bližnji bili su s nama i sve bismo opet ponovili! Prvi ples prošao je odlično, suprug je definitivno skriveni plesni talent. Budući da je posljednjih mjesec dana bilo vrlo intenzivno što se tiče priprema za vjenčanje, uvježbavanje prvog plesa odradili smo vrlo brzo, ali smo uživali plešući ga na svadbi. To je stvarno poseban osjećaj", zaključila je.



Helenin suprug nije profesionalni plesač, ali kaže da se itekako dobro snalazi na plesnom podiju, a usto ona ima njegovu veliku podršku za novu sezonu showa.

"Suprug je odličan plesač. Inače nije iz plesnog svijeta, ali plesni koraci idu mu izvrsno. Sretan je i ponosan što plešem i u ovoj sezoni. On je moja najveća podrška i najglasniji navijač", otkrila je.

I za kraj, evo što bi poručila gledateljima showa koji će navijati za nju.

"Poručila bih im da ćemo partner i ja dati sve od sebe da opravdamo njihovo povjerenje i da se zabave i nasmiju gledajući nas. Nadam se da ćemo im kroz ples uspjeti prenijeti svoje veselje i dobru energiju", zaključila je.

