Evo po čemu se to Igor Mešin ističe među ekipom Supertalenta i kakav je čim se kamere ugase: "Mislim da sam ja jedini!"

Igor Mešin uz Franu Ridjana vodit će nas kroz jubilarnu, desetu sezonu showa "Supertalent", za koju vjeruje da će biti najbolja dosad.

Pred nama je nova sezona omiljenog showa Supertalent, jubilarna i deseta po redu, a mi smo uoči nje razgovarali s njezinim voditeljem Igorom Mešinom, koji nam je otkrio svoja očekivanja i može li ga uopće bilo što iznenaditi nakon što je vidio već stvarno puno neobičnih talenata.

"Moja očekivanja za ovu sezonu dosta su velika i mislim da će biti jedna od najboljih, što zapravo i dolikuje jubilarnoj desetoj sezoni. Mislim da će biti odlično producirana i gledateljima izuzetno zabavna, interesantna. A mene je već baš teško iznenaditi nakon ovih deset sezona, ali moram priznati da sam vidio neke talente koji su me stvarno iznenadili i neugodno i zastrašujuće, a i pozitivno", otkrio nam je Igor.

Pitali smo ga i veseli li se ponovnoj suradnji s Franom Ridjanom, njih dvojica kliknula su od prve.

"Naravno da se veselim suradnji s Franom, od prve dobro funkcioniramo i mislim da se to vidi u emisiji i da to gledatelji prepoznaju", zaključio je Igor.

Otkrio nam je i druži li se privatno s njim ili možda s nekim od članova žirija.

"Za neka privatna druženja baš i nema previše vremena jer uz televiziju tu je i kazalište, u kojem provodim jako puno vremena. Što se poslovnog dijela tiče, najviše se družim s kolegama iz kazališta, pa ispada da se najviše družim s Fabijanom Pavlom Medvešekom, s kojim dijelim garderobu u kazalištu. Ali i na snimanjima imamo mi svi jako zabavnih i privatnih momenata", priznao je.

Igor je imao priliku i surađivati s našim poznatim stilistom Markom Grubnićem pa smo ga upitali je li mu se svidjelo kako ga je dotjerao i bi li ponovno volio s njim raditi.

"Marko je uz mene još od 'Plesa sa zvijezdama' i mislim da radi odličan posao. Ja inače nemam problema sa stilistima, ali s Markom je stvarno izuzetno ugodno raditi, mislim da je i njemu sa mnom. Prepuštam se njemu, ne ulazim u njegove odluke, vjerujem mu, a i mislim da je on fantastično prepoznao moje godine, izgled, građu i karakter. Jako je ugodan i divan čovjek, naravno da bih opet radio s njim", pohvalio je Igor Marka.

Iza Igora je bogata voditeljska, ali i glumačka karijera, a evo na što je najponosniji dosad u karijeri i postoji li neki neostvareni san koji ima.

"Mogu reći da ima dosta stvari na koje sam ponosan, posebice u kazalištu, ali i na televiziji. Ne bih mogao posebno izdvojiti neke, ponosan sam na sve ono gdje sam se dobro osjećao, što je publika prepoznala i u čemu je uživala. A nekih neostvarenih snova nemam, meni su se snovi nekako ostvarivali prije nego što sam ih uopće poželio pa će tako valjda biti i dalje", rekao nam je Igor.

Mnogi ga još dobro pamte po ulozi Mile iz "Naše male klinike", a po čemu on najviše pamtite njezino snimanje?

"Naša mala klinika zapravo je fenomen koji se počeo događati prvog dana snimanja, bilo je to dosta davno, a koji traje još danas. To je vjerojatno najupečatljivije snimanje koje sam u životu imao. Bili smo odlična ekipa, svi smo se poznavali s Akademije, čak i prije nje. Radili smo u Ljubljani i osjećali smo se kao na maturalcu i stvarno mi je to bio jedan od ljepših dijelova moje karijere, a bome i cijeloga života. S prvim emitiranjem u ono doba, a ponavljam davno je to bilo, dalo se naslutiti da će serija imati dug vijek trajanja", zaključio je Igor.

Već smo spomenuli, ovo će mu biti jubilarna, deseta sezona vođenja "Supertalenta", osjeća li se već kao kod kuće na njezinu setu?

"Naravno da se osjećam kao doma na setu, ne znam je li to za hvalu ili da skrivam. Ali najstariji sam tamo i što se tiče godina i iskustva, mislim da sam jedini koji je odradio sve sezone Supertalenta", izjavio je.

Iz sezone u sezonu Igor i Frano dodjeljuju natjecateljima njihov zlatni gumb. Jesu li mu se s godinama povećali kriteriji oko njegove dodjele?

"Mislim da se naši kriteriji nisu povećali, mislim da nikad nismo ni imali neke kriterije, mi smo uvijek išli srcem i emocijama. To su nam bili glavni kriteriji i nisu se mijenjali, nismo mi tu da ljude ocjenjujemo", objasnio je Igor.

I za kraj, kakav je Igor kada se kamere ugase i u čemu najviše uživa?

"Kada se ugase kamere, mislim da sam, usuđujem se misliti da sam neki normalan lik. Volim se družiti s kolegama, nije da odmah izletim iz studija, volim zabavu, volim duhovite ljude, volim s njima razgovarati. Ali isto tako volim i samoću, ljenčarenje uz televizor ili uroniti u svijet igrica", otkrio nam je Igor, koji je i više nego spreman za novu još jednu, novu sezonu omiljenog "Supertalenta".