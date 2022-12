Evo kako su Mia i Ivo komentirali ljubomoru Maje Šuput, a imali su nešto poručiti i njenom zlatnom gumbu!

Mia Kuleš i Ivo Štrkljević poseban je i kreativan dvojac koji je sve ostavio bez daha svojim emotivnim i snažnim nastupom u Supertalentu.

Mia Kuleš i Ivo Štrkljević u showu Supertalent su sve osvojili svojim talentom na koji je nemoguće ostati imun, a novom umjetničkom koreografijom pokazali su sve čari plesa na šipci.

Reakcije na njihov nastup u showu ne stišavaju se još od audicijske emisije, a sve su ostavili bez daha i u polufinalu.

"Emocija je nešto što leži u svakom čovjeku, naravno da nikada nismo sigurni kakvu reakciju to može izazvati prema ikome. Kad nešto stvaraš, stvaraš to za sebe, pa tako i mi – želimo se najbolje osjećati i uživati u tom stvaranju. Reakcije su divne, one nas još više inspiriraju da budemo bolji, kreativniji, da iz sebe izvučemo ono najbolje što možemo, a ako to takne gledatelje, mi smo tu već pobijedili", zaključili su Mia i Ivo.

Maja Šuput je komentirala kako je ljubomorna na Davora Bilmana, jer je odabrao najbolji zlatni gumb ikad. Evo kako oni komentiraju tu njezinu izjavu.

"Odmah da kažemo da smo oboje fanovi Majinog zlatnog gumba! Farija Gaši nas uvijek odvede u neku drugu dimenziju svojim glasom i užitak ju je slušati i gledati. Svaki zlatni gumb je poseban, a Davor je izabrao nas i mi smo najsretniji što je on upravo taj koji nas je izbrao", priznali su.

Nakon nastupa porasla im je popularnost i ljudi ih zaustavljaju na ulici, a javljaju im se i putem društvenih mreža.

"Itekako nas zaustavljaju, prilaze, sretni su zbog nas, pričaju nam o emociji, o ljubavi. Tete u dućanima tu imaju posebno mjesto, uvijek nas pozdrave, navijaju za nas. Društvene mreže su nam zatrpane porukama, tako da se ovim putem ispričavamo ako nekome odmah ne odgovorimo, ali volimo vas sve", poručio je simpatični dvojac.

A evo i zašto su baš odabrali pole dance i počeli se baviti njime.

"Snaga, fleksibilnost, izdržljivost, senzualnost i još mnogo toga što pole dance pruža je nešto što kad jednom probaš ne možeš zaboraviti. Ljubav je to na prvi dodir. Prvi pokušaj. Oboje smo do pole dancea došli sličnim putevima, neočekivano, ali ljubav koju osjećamo prema toj disciplini je najjača ikada", pojasnili su nam.

Konkurencija u ovoj sezoni nije mala, a neki od kandidata su ih posebno oduševili i dirnuli ih.

"Već smo spomenuli Fariju, osim nje cijela ekipa iz polufinala je bila fenomenalna, moramo spomenut Marija Zovka i Kristijana Crnicu koji su i prošli s nama u finale, ta energija koju dečki imaju je divna. Osim njih Emma Uvalić i Nemanja Pejčić su toliko dragi i baš smo sretni što smo upoznali tu ekipu. Preko društvenih mreža smo se isto zbližili s nekim kandidatima, mnogi nam šalju poruke podrške, Sara Krpan i njena obitelj koji su toliko prekrasni. Ma ekipa je divota. Ne smijemo zaboraviti i cijeli tim Supertalenta koji su podrška u svemu, profesionalci, od produkcije i uredništva, do šminke i garderobe", izjavili su Mia i Ivo.

Ovaj kreativni dvojac već priprema nastup za veliko finale, ali detalje ipak ne žele otkrivati.

"Nastup ćemo ostaviti kao tajnu, ono što možete definitivno očekivati je dosta svjetla i još više emocija s obzirom da zaokružujemo naše putovanje u Supertalentu. Više nije ni iznenađenje da biramo pjesme naših izvođača jer nam je bitno da publika osjeti kroz riječi i spoji ih s pokretom u jedno", pojasnili su.

Pobjednik showa osvojit će novčanu nagradu, a evo na što bi ih oni potrošili.

"Ovo je pitanje koje se konstantno provlači, i sretni smo što nas se i pita, ali odgovor iskreno nemamo, bitno nam je zabaviti se, a što će biti neka bude", iskreno su priznali.

Mia, koja je Ivina najveća vrlina i mana, Ivo koja je Mijina najveća vrlina, a koja mana?

"Mijina vrlina je definitivno privrženost prema onome što radi, ali isto tako njena emocija koju pruža u vezi svega. Mana je to što je drama queen, ali to je dio nje i svi je volimo zbog toga", otkrio je Ivo.

"Svakako njegova staloženost, smirenost u situacijama u kojima bih ja eksplodirala, dok bih rekla da mu je najveća mana što se katkad čini da je tu i sluša, ali zapravo ne čuje ništa, hahah, volim te!", nasmijala se za kraj Mia.

