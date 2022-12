Dogurala je puno dalje od svojih očekivanja, a zanimljivo je kako je došla u MasterChef: "Iznenadio me poziv i nisam mogla odbiti"

Lucija Davidović napustila je MasterChef kuhinju pa je za DNEVNIK.HR podijelila svoje dojmove iz showa.

Show MasterChef napustila je Lucija Davidović, gledateljima poznatija i kao D Lucija, a presudio joj je golub s kojim se prvi put susrela u kuhinji.

Nakon eliminacije, Lucija je za DNEVNIK.HR podijelila svoje dojmove iz showa, a evo što misli da ju je spriječilo u osvajanju titule novog hrvatskog MasterChefa.

"Mislim da je mom ispadanju iz showa presudilo zapravo to što mi je obitelj previše nedostajala. Podsvijest mi je radila konstantno i nisam se mogla dovoljno skoncentrirati. Doduše, u kuhanju u zadnjem stres testu sam najviše uživala", priznaje Lucija.

Svejedno ističe kako ne bi ništa mijenjala da može i da odlazi bogatija za brojne lijepe uspomene, kao i za nova kulinarska znanja.

"Ovo iskustvo ću pamtiti cijeli život. Mnogo toga smo naučili, o samom kulinarstvu, odnosima, spoznali i možda neke svoje osobine za koje nismo znali, životna škola svakako. Ne bih apsolutno ništa mijenjala, možda bi se samo opustila ranije. Svaka situacija koja se dogodila, dogodila se s razlogom i mislim da ih sve treba pamtiti kao lijepe uspomene", ističe.

A hoće li se opet prijaviti u show?

"Ponovo se ne bih prijavila, mislim da sam dogurala dovoljno daleko - i više od mojih očekivanja", kaže.

Otkrila nam je i na koja je svoja jela iz showa najponosnija, a zanimalo nas je i ima li neko jelo kojeg se srami.

"U kulinarskom smislu sam svakako napredovala. Najponosnija sam na svoje Germknedle, a ne sramim se nijednog jela. Za ona jela za koja smo dobili negativne komentare, sigurno tako ne bi bila skuhana u nekim vanjskim okolnostima, tko radi taj i griješi i sve je to dio velike škole", smatra Lucija.

U MasterChefu je upoznala i nove ljude, a evo s kim se najbolje povezala.

"Zbližila sam se sa dosta kandidata, od početka snimanja sam sa Nikolom, tu su i Maja Jalšovec, Andrea, Anita, Leo, Mevlija, mogla bi nabrojiti još nekolicinu. Ono što je najbitnije je da sam stekla prijatelje za cijeli život", naglašava, a jednog od spomenutih kandidata voljela bi vidjeti ii kao pobjednika.

"Moj favorit za pobjedu je Leo", otkrila nam je Lucija.

Članovi žirija, chefovi Melkior, Stjepan i Damir, na nju ostavili sjajan dojam, a priznala nam je i od čijih je komentara najviše strepila.

"Članovi žirija su posebni, u kulinarskom smislu, a i u onom privatnom. Svaki od njih ima zapravo nešto što nosi, bitne stavke kako i za negativne kritike, tako i za naše napredovanje. Veliki su motivatori i učitelji. Moj mentor je bio Damir i naravno da sam od njega i očekivala najviše podrške. Na kraju krajeva, od Melkiorovih komentara sam najviše strepila, ali odnos koji steknete sa svom trojicom kroz dugotrajno trajanje showa je neprocjenjiv", ističe.

Kandidati su tijekom sudjelovanja u showu izolirani u MasterChef vili, a Lucija nam je ispričala kako su tamo provodili vrijeme.

"Atmosfera u Masterchef vili je uvijek bila zanimljiva. Bilo je i dana kad nam je bilo strašno dosadno jer smo samo željeli kuhati, a bili smo preumorni. Zapravo sam koncept je osmišljen jako dobro i iz tog razloga smo se i zbližili u kući. Sve moguće vrijeme smo provodili zajedno i tako se zapravo najviše i upoznali. Naravno da je nemoguće zbližiti se sa svim kandidatima, ali mislim da ćemo svi ostati u kontaktu", uvjerena je Lucija.

Doznali smo i kako se kod nje rodila ljubav prema kuhanju.

"Mislim da su mi ljubav prema kuhanju prenijele bake i roditelji koji su radili dobar dio dana tako da sam već početkom osnovne škole počela podgrijavati ručak koji bi mi oni skuhali dan ranije, a kasnije dok sam ih gledala kako kuhaju, vidjela sam da to rade sa velikom strasti i zanimanjem i tako se ta ljubav prenijela na mene."

Zanimljiv je priča o njezinu dolasku u show.

"Što se tiče same prijave u Masterchef, prijavio me mamin najbolji prijatelj Dražen. Znao je koliku strast i ljubav gajim prema kuhanju. Uvijek sam spominjala da se nikad sama ne bi prijavila u neki show. Objavljivala sam slike hrane na društvene mreže iz hobija i često ih označavala sa hashtagom #Masterchef. Dražen je to vidio i odlučio me prijaviti. Nije mi čak na prvu to ni rekao nego me iznenadio poziv i nisam mogla odbiti", prisjetila se.

Lucija je 10 godina studirala i živjela u Splitu, no, spletom životnih okolnosti i zbog obiteljske situacije, vratila se u Sisak gdje je preuzela brigu o svom mlađem bratu i baki.

"Povratak iz Splita je jako utjecao na moj život. Da mi se majka nije razboljela, tko zna da li bi se vratila kući. Napustila sam novi dom i vratila se u stari, doduše ne žalim ni za čim, osjećala sam obavezu prema svojoj majci i željela provesti što više vremena s obitelji u teškim trenutcima i partner me u tome podržavao. Posao mi je ostao isti kao i u Dalmaciji, međutim više je do izražaja došla moja ljubav prema kuhanju i nije mi ti malo žao", prisjeća se.

A kakvi su joj planovi za dalje?



"Planovi za dalje se zaista vežu u kulinarskom smislu, planiram se nadograđivati, učiti i ako se kockice poslože, danas sutra imati nešto svoje i uživati u tome", kaže Lucija.