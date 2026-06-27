Oženio se hrvatski rukometni reprezentativac! Sudbonosno ''da'' izrekao je Slavonki

Nakon dugogodišnje ljubavi stigao je i najsretniji dan u njihovim životima, hrvatski rukometni reprezentativac Tin Lučin i Klara Lučić ovog su vikenda postali supružnici.

Hrvatski rukometni reprezentativac Tin Lučin i njegova dugogodišnja partnerica Klara Lučić izrekli su jučer sudbonosno "da".

Par je svoju ljubav okrunio brakom na intimnoj ceremoniji u Opatiji, okružen obitelji i najbližim prijateljima.

Nakon vjenčanja slavlje se nastavilo u jednom od najpoznatijih opatijskih restorana, a koji je na svojim stranicama i podijelio fotografije mladenaca.

Uz elegantno uređenu dvoranu, mladenci su zajedno prerezali raskošnu višekatnu svadbenu tortu, a gosti su ih nagradili velikim pljeskom.

Tin Lučin i Klara Lučić - 2 Foto: Instagram

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Tin i Klara svoju vezu godinama drže podalje od očiju javnosti, no poznato je da mu je upravo ona bila najveća podrška tijekom njegove uspješne rukometne karijere.

Tin Lučin i Klara Lučić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Klara dolazi iz Županje, a zbog Tinove karijere jedno je vrijeme živjela i u Poljskoj. Iako joj je profil na društvenim mrežama privatan, Tin je tijekom godina znao podijeliti njihove zajedničke fotografije i tako pokazati koliko mu znači.

Tin Lučin i Klara Lučić Foto: Instagram

Tin Lučin i Klara Lučić - 1 Foto: Instagram

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