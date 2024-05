Gledatelji se sprdaju na račun najvećeg Lasagninog konkurenta, jedan detalj s nastupa im je posebno urnebesan!

Platforma na kojoj se švicarski predstavnik Nemo vrtio na eurovizijskoj pozornici postala je predmet sprdnje na internetu.

Švicarski predstavnik Nemo, najveća konkurencija Baby Lasagni, predstavio se s pjesmom ''The Code'', a gledatelji su na društvenim mrežama komentirali njegov nastup, točnije vrtnju na pozornici.

"Ovako izgleda moja hrana u mikrovalnoj", komentirao je jedan, a drugi dodao: "Drago mi je da su se odmaknuli od imidža tužnog dečka".