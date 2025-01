Nižu se komentari fanova Eurosonga na ždrijeb po polufinalima: "Zaslužuje vlastitu santu leda"

U gradskoj vijećnici u Baselu danas je održan ždrijeb kojim su zemlje sudionice Eurosonga 2025. raspoređene u dijelove polufinala. Hrvatski predstavnik, koji će biti izabran kroz Doru 2025., nastupat će u drugom dijelu prvog polufinala, koje je na rasporedu 13. svibnja, a iz zemalja bivše Jugoslavije će uz našeg predstavnika nastupati i slovenski predstavnik.

Nedugo nakon završetka ždrijeba, fanovi diljem svijeta odlučili su iskoristiti društvene mreže i pokazati reakcije na "igru papira s imenima država".

"Srbija je napokon u drugom dijelu polufinala", "Prvo polufinale je pokolj", "Danska je opet nastradala ako ćemo ponovno slijediti trend loših nacionalnih izbora", "Zašto Belgija i Nizozemska uvijek zajedno", "Pa još ne znamo pjesme, teško je suditi", "Norveška se oprašta od svog niza ulaska u finale", "Vidjet ćemo ako će Grčka preživjeti još jednu godinu bez Cipra", "Nažalost, prvo polufinale je daleko jače od drugog", "Bit će čekanja jesmo li u finalu", "Ovaj ždrijeb zaslužuje vlastitu santu leda", samo je dio mnogih komentara na različitim društvenim mrežama.

Neki fanovi su, pak odlučili okrenuti na humor, pa su se nasmijali na račun Grčke i Cipra koji će nastupati u različitim polufinalima.

