Ecija Ojdanić oduševila je pričom o slučajnom upoznavanju sportske legende: ''Ako ovo nije za objavu!''

Ecija Ojdanić podijelila je predivnu anegdotu koju je doživjela za vrijeme jednog svog snimanja, a pogledajte i fotografije s gospodinom koje su tada nastale.

Naša glumica Ecija Ojdanić sa svojim je pratiteljima podijelila predivnu anegdotu koja joj se dogodila na jednom od posljednjih snimanja. Fotografije koje je dobila objavila je na svom Instagramu, a pričom raznježila sve koji je prate. Naime, upoznala je Edu Pezzija, legendarnog sportskog novinara.

''Prije dva dana, na proputovanju kroz Split, morala sam odraditi neko fotografiranje. Nakon neuspjelog pokušaja fotkanja na Peristilu naći parking je nemoguća misija, a i plus 40 stupnjeva, i sklonili smo se u hotel Park. Tamo vidim legendu Edu Pezzija, koji isto ima neko fotografiranje. Sve mi neugodno javiti mu se, predstaviti, reći koliko mi je obilježio djetinjstvo, i tako ja šutim kao mutava'', započela je Ecija svoju priču.

''Više sam njegov glas slušala nego uspavanke. I čujem ja, pita on svoju fotografkinju: 'Tko je ova mala?' Ona mu kaže: 'Naša glumica, Ecija Ojdanić.' 'Ma nemoguće, pa ovo je curetak', na to će on. Onda mi priđe, pruži ruku, ponovi kompliment, i zamoli da se fotografiramo, za uspomenu. I još mi pošalje fotografije. Ako ovo nije za objavu, ja ne znam što je!'' napisala je ushićeno.

Tu slučajnost nikako nije mogla očekivati, ali za uspomenu je dobila prekrasne fotografije na kojima su zajedno pozirali.

Ecija je blistala u bijeloj haljini s prorezima, dok je Edo nosio košulju svjetlozelene boje.

Inače, Ecija je jedna od naših najpoznatijih glumica i već godinama niže brojne uspjehe na kazališnim daskama i pred kamerama. Za svoj fantastični izgled može zahvaliti i svom omiljenom hobiju – trčanju, od kojeg ne odustaje ni u pauzama od ostalih obveza.

Podsjetimo, Edo Pezzi legendarni je sportski novinar koji je u drugoj polovici prošlog stoljeća prenosio utakmice na radijskim stanicama, a izvještavao je o nogometu i košarci.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ni uz originalan opis Seve nije uspjela skrenuti pozornost s raskošnog dekoltea koji je istaknula u uskoj haljini s prorezima na trbuhu!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Kad je izišla iz vode, badić je postao potpuno proziran, no ona je neometano potrčala plažom, a fotografi su uspjeli snimiti ovaj modni gaf!