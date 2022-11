Davor Bilman otkrio što jedva čeka: ''Dosad se pokazalo da je to uvijek napeto, neki znaju iznenaditi!''

Ususret prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent Davor Bilman otkrio nam je što jedva čeka i čemu se naviše veseli.

Prva polufinalna emisija Supertalenta na rasporedu je već ove nedjelje. Nastavlja se borba kandidata za prolazak u veliko finale, a uzbuđenje ne vlada samo među kandidatima, već i među članovima žirija.

Evo što pred prvu emisiju uživo ima za reći Davor Bilman.

''Izuzetno se ove godine veselim polufinalnim emisijama ponajviše zbog toga što imamo novu dinamiku u žiriju i što će biti vrlo zanimljivo prosuđivati o zadnjem kandidatu koji ulazi u finalnu emisiju'', kaže Bilman te dodaje.

''Dosad se pokazalo da je to uvijek napeto i to je nešto čemu se jako veselim. Zanima me vidjeti kako su se naši zlatni gumbi pripremili za polufinalnu emisiju. Zaista su drugačiji i svatko u svojoj kategoriji pa evo to jedva čekam vidjeti kako će proći, a i iskustvo je pokazalo da natjecatelji znaju iznenaditi u polufinalnim emisijama jer je prošlo dosta vremena od audicija. Neki znaju jako dobro iznenaditi, a neki znaju malo flopnuti. No, sve u svemu, ushićen sam, vedar i jedva čekam polufinalne emisije. Još bi tom ushićenju dodao i taj jedan adrenalinski rush koji nosi live emisija tako da ja gorim od želje i jedva čekam da počne to finale!'', zaključio je Davor Bilman.

Žiri, koji osim Bilmana čine i Maja Šuput, Martina Tomči, Fabijan Pavao Medvešek, je već odabrao ukupno 36 kandidata koji nastavljaju svoje natjecanje za titulu devetog supertalenta i glavnu nagradu u iznosu od 200 tisuća kuna, a samo će troje najboljih iz svake polufinalne emisije zauzeti svoja mjesta u finalu showa. Od toga će prva dva finalista odabrati gledatelji, dok će trećeg finalista, neovisno o glasovima gledatelja, proglasiti žiri.

A u prvoj polufinalnoj emisiji opet ćemo gledati talentiranu pjevačicu iz Tanzanije, Dignu Mbeperu, koja je publiku osvojila ne samo svojim glasom, nego i dirljivom životnom pričom. Bit će tu i Sara Krpan koja nas je na audicijskom nastupu na krilima mjuzikla odvela u neki drugi svijet. Antoneli Mištrafović na Supertalentu se predstavio repanjem, svoje mjesto u finalnoj emisiji pokušat će izboriti i dvije plesne skupine – CAF Spliters i Illusion. Novu breakdance koreografiju izvest će Miljan Rančić koji je od žirija dobio titulu najboljeg breakdancera u povijesti Supertalenta.

Plesom na kolutu gledatelje će zabaviti simpatična Maria Lopez, a borbu za prolazak dalje vodit će i zlatni gumbi Farija Gaši te mađioničar Magic Leon.

