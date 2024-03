Naša političarka istaknula se u masi neobičnim detaljem koji je nosila, inače ju viđamo u malo drugačijim kombinacijama

Dalija Orešković snimljena je na zagrebačko špici u zanimljivoj odjevnoj kombinaciji, kojom je ukrala sve poglede.

Naša političarka Dalija Orešković snimljena je na zagrebačkoj špici u pomalo neobičnoj i drugačijoj modnoj kombinaciji, a u kojoj se istaknula u masi.

46-godišnja Dalija nikako nije mogla proći nezapaženo i to zahvaljujući šarenom kaputu, a ispod kojeg je nosila crnu odjeću.Bila je dobro raspoložena i s lica nije skidala široki osmijeh, čak ni kada su je snimili fotografi u prolazu.

Dalija je pažnju domaće javnosti prije četiri godine kada je prekinula vezu sa svojim partnerom i ocem svojih kćeri Franom Leticom.

"Da, moj suprug Frane Letica i ja više ne živimo zajedno. Iz zajedničkog stana u ulici Kneza Mislava, gdje je i naš odvjetnički ured, s kćerima sam se preselila u stan mojih roditelja, u Zagrebu. Kako smo se iselile u vrijeme izolacije zbog koronavirusa, često čujemo da smo se i mi rastali zbog korone. No, to nije uzrok, slučajno se poklopilo baš u to vrijeme. Život je nepredvidiv. Odluku smo donijeli još prije, smatrajući je najboljom za nas, i za naše blizanke, osmoipolgodišnju Meri i Leonoru, o kojima zajedno skrbimo. Smatramo da, kao i do sada, moraju imati mamu i tatu pa se trudimo podjednako vremena biti s njima. O svemu se dogovaramo. I našim su curama problem bili nastava preko interneta, potres, obavezni boravak u kući. Tako da im i tata i ja pomažemo da kroz sve te promjene prođu šti bezbolnije. I u tome uspijevamo. A to je najvažnije", izjavila je tada za Gloriju.

Dalija i pet godina mlađi Frano, inače sin političara Slavena Letice, upoznali su se u jednom odvjetničkom društvu gdje su zajedno radili neko vrijeme i bila je to, kako su govorili, ljubav na prvi pogled dug tri godine. Ljubav se rodila iz višegodišnjeg prijateljstva, a ona je sve detalje bila opisala za knjigu o sebi "Crna Dalija" objavljenoj 2018. godine.

"Bila je to ljubav na pogled dug tri godine. Kako je vrijeme prolazilo, privlačnost je rasla. Najprije smo, dakako, postali jako dobri prijatelji pa sam morala slušati o njegovoj tadašnjoj djevojci. Čak sam mu za jedan vikend posudila automobil da posjeti svoju tadašnju ljubav”, jedan je od citata iz knjige.