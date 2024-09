Ova fotografija princa Harryja izazvala je nove probleme za kraljevsku obitelj, navodno je ovo prava istina o njoj!

Nedavna čestitka britanske kraljevske obitelji izazvala je kritike fanova odbjeglih vojvoda od Sussexa zbog izrezivanja Meghan Markle s fotografije.

Nekad najpopularniji član britanske kraljevske obitelji princ Harry proslavio je svoj 40. rođendan uz suprugu Meghan Markle i djecu.

Čestitke povodom velike obljetnice uputila je i britanska kraljevska obitelj uz Harryjevu fotografiju iz posjeta Irskoj 2018. godine.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ