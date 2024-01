Guverner HNB-a Boris Vujčić otkrio što je htio biti kao mali, ali i da boluje od ozbiljne bolesti: ''Imao sam sreće pa je tu stalo...''

Novi gost emisije ''Zdravlje na kvadrat'' bio je Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, a kao mali htio je biti sasvim nešto drugo.

U emisiji ''Zdravlje na kvadrat'' posljednji gost bio je Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke.

Osim o svom zdravlju, Daliboru Bosančiću otkrio je i još neke detalje i vrlo zanimljivo sjećanje iz djetinjstva.

Boris je rođen 1964. godine, a dok je bio dijete, htio je postati sasvim nešto drugo.

''Najiskrenije, smetlar! Majke mi. Ujutro sam se ustajao i gledao one kamione kako su dolazili, tovarili smeće. To baš kad sam bio mali, kikić. Onda sam pričao kako to hoću pa su mi starci kupili takav kamion, pa sam se onda igrao.''

Bio je vrlo hrabar te se liječnika, kaže, nije bojao.

''Mislim da nisam. Koliko znam što su mi pričali starci, nisam. Pričali su mi o nekim mojim prijateljima koji su bježali kad bi došlo vrijeme za injekciju, ali ja nisam bio taj.''

U slobodno vrijeme, Vujčić trenira tenis, a bavio se i još nekim sportovima.

''Da, to je točno, igram tenis. Kao mali sam igrao dosta nogomet pa rukomet. Za školu sam igrao na školskim prvenstvima. No onda sam imao jednu povredu. Imam Bechterew, okoštavanje kičme. Zbog toga sam napustio aktivni sport. Jedno 22 godine nisam se bavio ničim što ima veze s loptom. Jedina stvar za tu bolest za koju su mi rekli da pomaže je vježbanje. I tako sam kroz 22 godine razvio disciplinu treninga da ja sad stalno treniram.''

''Ja baš volim sportove općenito, ali recimo gledam sve, od nogometa, NBA, tenis. Kad stignem volim pogledati neku tekmu, dobar teniski meč, uživam u tome'', dodao je.

Na pitanje za koga navija, Boris brzo kaže: ''Za Dinamo!''.

A kakav je s kuhanjem?

''Obično sad radim nešto kratko, neka jela, tipa na naglo si nešto ispečem. Napravim si paštu. Više sam kuhao kad sam bio mlađi. Danas u principu i nemam vremena.''

''Nisam ja sjajan kuhar ali znam skuhati kad nešto treba. Ono što najviše volim jesti jest ono na žlicu, variva ili nešto sa saftom'', kaže.

''Od međunarodne najviše volim azijsku kuhinju'', dodao je.

A evo i što je najčudnije jeo.

''Jeo sam skakavce, u Kini, na roštilju. Nije baš nešto dobro, ali nije nešto što se i ne bi moglo pojesti.''

Kad je u pitanju piće, vrlo je jednostavan.

''Ja u principu pijem dvije stvari. Vodu i vino. Sokove praktički i ne pijem. Gazirana pića ne pijem.''

Samo za ''Zdravlje na kvadrat'', Boris je otkrio da boluje od jedne bolesti.

''To je ovako dosta jedna podmukla bolest, taj Bechterew. Krene obično u ranim dvadesetima, i to je okoštavanje kralježnice, ali može ići i u prste i po drugim zglobovima. Ja sam imao sreću da mi je to stalo na donjem dijelu kičme, a s druge strane sam se i borio vježbanjem.''

Kako sebe vidi tamo negdje u osamdeset i nekoj godini?

''Iskreno govoreći ne vidim se. Volio bih provoditi više vremena na moru, to sigurno. Volim more i volim plivati. Ja mislim da je najvažnije imati kvalitetan život. Do god je kvalitetan, super!”

Njegov posao iziskuje puno pozornosti i koncentracije, a često to izaziva i stres. Otkrio je kako se nosi s tim.

''Nije svaki dan stres. Svaki dan je puno informacija koje čovjek mora proći na ovom poslu. Stalno mi vremena fali, ali kad dođe stres, ja imam tu prednost. Ne znam zašto, ali ja nisam sklon stresu.''

Guverner je od 2012. godine, ali ovog mu posla još nije dosta.

''Pa posao je težak ali ja sam već toliko u njemu, ja bih rekao da ga s lakoćom obavljam na neki način. Puno lakše nego što je bilo na početku. Uvijek je na početku teže nego kasnije. I mogu reći da ja taj posao volim.''

