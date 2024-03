Haljina koju je bilo nemoguće ne primijetiti: Velika pop-zvijezda pobrinula se da njezino rijetko javno pojavljivanje ne prođe neopaženo!

Ariana Grande pojavila se na dodjeli nagrada Oscar u haljini u kojoj je bila magnet za poglede.

Pjevačica Ariana Grande ukrala je show na crvenom tepihu 96. dodjele nagrada Oscar.

Za jedno od svojih rijetkih javnih pojavljivanja, odabrala je haljinu u kojoj nije mogla proći neopaženo i u kojoj je po dolasku u teatar Dolby u Los Angelesu privukla sve poglede, a oko nje su se odmah sjatili i brojni fotografi.

Pogledaji ovo Preporuke Oscara za najbolji film dobio je film "Oppenheimer", a najbolji glumci su Emma Stone i Cillian Murphy!

Ariana je nosila ružičastu kreaciju dizajnera Giambattiste Vallija načinjenu od uske haljine bez naramenica i dramatičnog, glomaznog plašta s pufastim rukavima i šlepom koji se vukao dugo za njom. Sve je upotpunila i štiklama iste boje te dijamantnim nakitom.

Grande je dodijelila i Oscara u kategoriji najbolje originalne pjesme, koji je osvojila Billie Eilish za pjesmu "What Was I Made For?" iz filma "Barbie".

Inače, Ariana se zadnjih godina dosta povukla iz javnosti i rijetko se pojavljuje na svečanim događajima. Nedavno se nakon duže pauze vratila na glazbenu scenu s novim albumom "Eternal Sunshine", koji je objavila 8. ožujka.

Iza nje je i razvod od supruga Daltona Gomeza, za koji se doznalo na ljeto 2023. godine, kada je Ariana započela vezu s glumcem Ethanom Slaterom, kojeg je upoznala na setu filma "Wicked".

