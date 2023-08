Nakon teške životne borbe Andrea Šušnjara suočila se s novim ozbiljnim problemom, to je i razlog zašto je prikupila nekoliko kila viška!

Andrea Šušnjara otkrila je da boluje od bolesti štitnjače s kojom se bori već neko vrijeme i to nakon što je uspješno pobijedila rak jajnika koji joj je bio dijagnosticiran u ranim 20-im godinama.

Andrea Šušnjara progovorila je iskreno o zdravstvenom problemu s kojim se bori već neko vrijeme i bolesti za koju zapravo lijek ne postoji.

Naime, 36-godišnjoj Andreji dijagnosticirana je bolest štitnjače, zbog koje je, kako sama kaže, prikupila i nekoliko kilograma viška, a zbog užurbanog tempa života ne stiže se posvetiti zdravlju koliko bi to trebala i htjela.

"Imam problema sa štitnjačom. Nabacila sam nekoliko kilograma zbog lošeg zdravlja, ali nadam se da će se sve regulirati do kraja ljeta. Nemam puno vremena za odmor jer mi je tempo baš zeznut. Vozim se u kombiju po cijeli dan, odem na neku večeru, uglavnom junk food, odradim koncert pa vraćanje natrag… Nije lako", priznala je Andrea u razgovoru za Story.

Dodatni savjet oko zdravlja potražila je kod svoje kolegice i bivše pjevačice Magazina Jelene Rozge koja ima isti problem.

"Mi smo se po pitanju toga čule. Poznajemo se već dugi niz godina. Razlika je u tome što ja imam obrnuti oblik štitnjače od nje. Ja se debljam i umorna sam, a ona mršavi. Sad se trenutno borim s tim, ali nadam se da će sve biti u redu", zaključila je Andrea.

Nedavno je na svom profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj pozira u badiću na sredini kojeg se nalazio zlatni detalj koji je poglede usmjerio prema njezinom bogatom dekolteu.

Do izražaja je došla i tetovaža u obliku violinskog ključa koja se nalazi na nozi.

"Odmor nije luksuz; to je nužnost. Odvojite slobodno vrijeme da napunite energiju i napunite dušu", poručila je u opisu.

Pjevačica je nedavno o svom izgledu i liniji progovorila i u intervjuu za IN magazin.

"Zadovoljna sam sama sa sobom i to zbilja mogu reći. Nikad se nisam zamarala time sviđa li se nekome ova haljina ili ne, bitno je da se meni sviđa. Imala kilu više ili manje, potpuno mi je nebitno. Jedino ne volim kada to prijeđe u nekakvo vrijeđanje ili kad se nekakve neistine iznose u medijima, to mi zasmeta. Ali inače - kome smeta, neka ne gleda", rekla je nedavno za IN magazin, a tada je progovorila i o svojoj bitki s rakom jajnika koji joj je dijagnosticiran sa samo 20 godina.

"Iza te teške bolesti i svega što sam prošla iza te bolesti život mi je krenuo u drugom smjeru, ljepšem smjeru. Zadovoljna sam, radim ono što volim i ne mogu se požaliti zasad", kazala je.

Podsjetimo, Andrea već 12 godina pjeva u grupi Magazin, što je duže od bilo koje njezine prethodnice.