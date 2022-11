Poznata srpska pjevačica otkrila čime je rasplakala Alku Vuicu: "Naša suradnja se odvijala odlično"

Pjevačica Ana Bekuta progovorila je na Extra FM-u o suradnji s Alkom Vuicom, najavila je duet s Halidom Bešlićem, a trebala je sudjelovati i u jednom pranku koji se na kraju ipak izjalovio.

Poznata pjevačica Ana Bekuta priprema novi album na kojemu surađuje, između ostalih, i s Alkom Vuicom koju je svojim pjevanjem dirnula je do suza.

"Rekla je – ne znam za koga više da pišem, ti si to tako otpjevala... Jako volim Alku, sjajna je umjetnica, sjajna žena, piše vrhunski, što je i dokazala. Pjesma 'Gdje Dunav ljubi nebo', odatle pa nadalje što je sve ta žena napisala... Naša suradnja se odvijala odlično, bez ikakvih valova, bez sujete. Vrlo malo toga smo popravljale i ona bi to odmah na licu mjesta napravila. Presretna sam što surađujemo i što će to biti veoma uspješno", ispričala je Ana Bekuta.

Na albumu će se naći i njezin duet s Halidom Bešlićem.

"Jedna predivna pjesma u koju sam zaljubljena. Ta je pjesma pokrenula suradnju s Alkom i s ljudima iz Zagreba, lijepo se to sve zavrtilo."

Osvrnula se i na nastupe u Hrvatskoj.

"Svugdje je publika dobra na svoj način, ali mislim da ovdje u Hrvatskoj to bude nekako snažnije, jače izražavanje emocija", otkrila je pjevačica iza koje je dugogodišnja uspješna karijera.

"U svakom poslu morate biti disciplinirani. Red, rad, čelična disciplina - to je mjerilo svakog uspjeha, to je mene vodilo kroz karijeru i život. Nekome se ovo moje ne sviđa, ja takve zovem lijenčinama. Svaki čovjek ima neki svoj talent i grijeh je ne iskoristiti ga", poručila je Bekuta.

Prilikom gostovanja čula je posebnu RnB obradu svog hita "Blago meni", a koju je otpjevala voditeljica Extra FM-a Ivona Ažić. Kad je čula ovu verziju pjesme Ana Bekuta ustala je sa stolca i zagrlila voditeljicu, a pripremljeni prank je pao u vodu. Zbog takvog raspleta voditelj Jasmin Muhamed Ali napustio je studio 'podvijenog repa'.

O čemu se radi pogledajte OVDJE.

