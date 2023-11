Vitasović o razlozima boravka u bolnici: ''Jednu noć povratio sam litru i pol krvi, spasila me supruga Eleonora, bilo je jako kritično''

Alen Vitasović otkrio je razlog zašto je završio u bolnici u kojoj je morao provesti 20 dana, nakon čega je pušten na kućnu njegu.

Vijest o hospitaliziciji i odgođenom koncertu Alena Vitasovića u zagrebačkom klubu Boogaloo rastužila je njegove brojne obožavatelje, a on je sada otkrio nove detalje o zdravstvenim problemima koji su ga snašli.

"Problemi s unutarnjim organima, jedva sam preživio. Bilo je jako teško, bio sam blizu kraja", izjavio je Alen za 24 sata te dodao kako je na intenzivnoj njezi bolnice u Puli proveo 20 dana.

"Sad mi je bolje. Doktori su rekli da mogu pjevati, ali moram se odmarati. U nedjelju navečer sam odradio prvi nastup. Dva sata sam sjedio i pjevao. Imao sam veliki strah, a na kraju sam bio jako ponosan. Inače, imam problema s jetrom jer sam konzumirao alkohol, no život pjevača je težak. Sve mi je došlo na naplatu. Sad odmaram s obitelji. Moj bend i ja smo dobro odradili ljetne gaže, krenuli smo pjevati u listopadu, ali ja sam završio u bolnici. Uvijek malo povraćam kad popijem neki kiseliš, ali jednu noć sam povratio litru i pol krvi. Spasila me supruga Eleonora. Ona je pozvala hitnu. Doktori kad su me pregledavali nisu znali kako sam ostao živ. Bilo je jako kritično. Nije me strah smrti, ali nisam želio umrijeti kao pas. Moja želja je uvijek bila mikrofon i pozornica, a ne umrijeti u bolnici. Sad mi je najvažnije da mi je obitelj zdrava i da sam ja zdrav. Važno mi je da imam obitelj, važna su mi moja djeca i supruga Eleonora, koja mi je spasila život. Sad odmaram s voljenima, a na zagrebačku pozornicu vratit ću se kao Mick Jagger", poručio je Alen.

Alen je u Boogaloou trebao pjevati 11. studenog, no koncert je odgođen za 13. siječnja 2024. godine.

"Sve kupljene ulaznice vrijede i za ovaj koncert. Ako nekome ne odgovara novi termin, ulaznice može vratiti do 1.12. 2023. tamo gdje su i kupljene. Hvala na razumijevanju", poručili su iz Boogalooa.

