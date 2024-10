Zbog ljubavi prema plesu završili su u vezi: ''Svidjelo mi se kad sam ga vidjela prvi put na šipci''

Za akrobatske vratolomije u prvoj epizodi showa Supertalent pobrinuli su se Anja i Miran koji nastupaju pod nazivom Aerial Harmony.

Ljubav Anje i Mirana prema akrobaciji i plesu prerasla je u ljubavni odnos, što su pokazali i u svom nastupu.

''Upoznali smo se na poslu, na pole dance akademiji, ja ga u početku nisam toliko ni primjećivala'', rekla je Anja.

''Bilo mi je vau to što radi, ali nisam u tom trenutku vidio osobu koja mi se sviđa, oboje smo bii u drugim vezama'' priznao je Miran.

''I onda mi je bilo kao, ok, pole danc trenira muškarac. Svidjelo mi se kad sam ga vidjela prvi put na šipci. Kad smo tek krenuli trenirati zajedno, to povjerenje kad sam stekla u treningu, utjecalo je i na to da mi se on više svidi'', dodala je Anja.

''Da, u to vrijeme se nije puno muškaraca bavilo pole danceom'', složio se Miran i dodao.

''Nekako se osjetilo da se među nama stvara više od samog posla i nekako je došao trenutak da budemo zajedno''.

''Ljudi, ona je kao od gume. Ma nemoooj'', maja.

Maja i Martina ustale na noge.

''Izgledate do te mjere utrenirano, pa kao kad dođete s posla, hoćemo ručati, ma ajde da vježbamo. Svašta smo mi ovdje imali, znaju se dogoditi ovakva čudesa od parova, ali ja bih sad ovdje potpisala da je ovo najbolje što sam vidjela'', rekla je Maja.

''Strahovito mi se sviđa vaša privatna energija, to kako ti njoj upućeš poglede, mislim da bi svaka žena voljela doživjeti od jednog muškarca, recimo, kao da njezin život ovisi o tvojim rukama. Druga stvar, ti si čak pazio na stopala u određenim pozicijama, to mi je bilo nevjerojatno. Najčešće u ovakvim parovima većina fokusa odlazi na plesnu partnericu, ali kad ste vas dvoje u pitanju, jako je ta pažnja podijeljena, javljaju mi iz režije da se moram skratiti, bili ste fantatsični '', zaključila je Martina.

''Savršeni, i od linija i od akrobacija, i vidi se da osim plesa imate još neku konekciju'', zaključio je Davor.

Par je dobio četiri da, pa ćemo ih opet gledati.

